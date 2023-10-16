Новак заявил, что Россия ожидает с визитом президента Венесуэлы

Вице-премьер РФ не уточнил дату визита Николаса Мадуро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия ожидает с визитом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседание межправительственной комиссии России и Венесуэлы.

"Ожидаем с визитом в Россию главу Венесуэлы в соответствии с имеющимся у него приглашением", - сказал он, не уточнив дату визита.

12 октября Новак и исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провели встречу в Москве в рамках Российской энергетической недели. Стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовых проектах на территории республики и подготовку визита Мадуро в Россию.

В начале октября посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес говорил журналистам, что визит Мадуро в Россию пока не подтвержден, но Каракас ожидает, что он состоится.