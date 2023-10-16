Число погибших в Израиле граждан Таиланда возросло до 29

Число раненых и похищенных осталось без изменений: 16 и 17 соответственно

БАНГКОК, 16 октября. /ТАСС/. Число погибших граждан Таиланда в Израиле в результате действий палестинских радикалов увеличилось до 29. Об этом сообщил таиландский МИД.

"Согласно новым данным, 29 человек погибли. Число раненых и похищенных осталось без изменений: 16 и 17 соответственно", - говорится в сообщении. Ранее поступала информация о 28 погибших.

В Израиле до начала боевых действий находилось около 30 тыс. граждан Таиланда, порядка 7 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Первая группа эвакуированных из 15 человек 12 октября прибыла в королевство. ВВС Таиланда 11 октября получили разрешение от израильских властей на эвакуацию. Самолет ВВС выполнил первый эвакуационный рейс и доставил в понедельник 130 человек в Бангкок.

Как заявил 13 октября премьер-министр Сеттха Тхависин, таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийский авиаперевозчик AirAsia до конца октября будут осуществлять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. Планируется, что силами гражданской авиации и ВВС из Израиля смогут эвакуироваться по 400 человек в сутки.