Kyodo: Япония и Австралия отложат встречу глав МИД и Минобороны из-за Израиля

Переговоры планировалось провести 20 октября в Токио

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Япония и Австралия решили отложить встречу глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два" из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Переговоры планировалось провести 20 октября в Токио. Отмечается, что стороны считают текущую ситуацию неподходящей для организации такой встречи, поскольку необходимо следить за положением дел на Ближнем Востоке и уделять внимание вопросу обеспечения безопасности граждан Японии и Австралии, проживающих в регионе.

Последний раз министры иностранных дел и обороны Японии и Австралии проводили встречу в формате "два плюс два" в декабре прошлого года. Тогда они наметили планы проведения учений по отработке в том числе десантных операций и выступили против односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В августе вступило в силу соглашение Австралии и Японии, которое упрощает процедуры при въезде их войск на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов. Австралия стала вторым государством после США, с которым Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности.