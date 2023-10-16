СМИ: в правительстве ФРГ подтвердили планы Шольца посетить Израиль 17 октября

Как сообщил телеканал NTV, до этой поездки канцлер ФРГ встретится в Берлине с королем Иордании Абдаллой II

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Власти ФРГ подтверждают планы канцлера Германии Олафа Шольца 17 октября посетить Израиль. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в германском правительстве.

Как ожидается, до поездки в Израиль Шольц встретится в Берлине в 12:45 мск с королем Иордании Абдаллой II. Во время переговоров будут обсуждаться прежде всего последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке.

15 октября МИД Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал граждан страны отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.