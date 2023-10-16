Президент Молдавии предложила назначить экс-главу МВД главным борцом с дезинформацией

Майя Санду в августе рекомендовала учредить Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот"

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту назначить главой Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией бывшего министра внутренних дел Анну Ревенко.

"Госпожу Анну Ревенко предлагается назначить на пост главы директора Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией", - говорится в письме, опубликованном на сайте администрации главы государства.

Ревенко занимала пост министра внутренних дел с 2021 года. Она была отправлена в отставку в июле нынешнего года после трагических событий в аэропорту Кишинева. Тогда гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который на родине был фигурантом дела о похищении человека, пытался уехать в Евросоюз через Турцию и Молдавию. Когда в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде в страну, он отнял у пограничника пистолет, застрелил его и работника службы безопасности. При задержании злоумышленник получил 10 ранений и позже умер в больнице.

В августе 2023 года Санду предложила учредить Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот". По ее словам, работа этого ведомства направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Ранее президент предупредила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране к настоящему моменту запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции. В оппозиции обвинили Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован режим чрезвычайного положения. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал ее инициативу о центре "Патриот" прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.

В прошлом году в Молдавии начались массовые демонстрации, участники которых требуют отставки Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.