16 октября, 07:59
Военная операция на Украине

На Украине планируют создать центры обучения пилотов западных истребителей F-16

При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не уточнил, в какие именно сроки планируется наладить работу подобных центров

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Центры обучения пилотов для истребителей F-16 планируют создать на территории Украины. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Комментируя создание регионального центра подготовки пилотов истребителей F-16, который будет размещен на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши, Игнат отметил, что такие центры необходимо строить и на Украине. "И это будет делаться безусловно - [необходимо строить на Украине] центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом Игнат не уточнил, в какие именно сроки планируется наладить работу подобных центров подготовки.

Украина давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны следующего года. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках этих истребителей, однако не решаются публично делать соответствующие заявления. По данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация