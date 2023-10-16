Лидер объединения "Третий путь" исключил коалицию с правящей партией Польши

По последним данным экзитполов, объединение "Третий путь" завоевало 13,5% голосов, что позволит получить 57 мандатов в 460-местном парламенте

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидер центристского объединения "Третий путь" Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность создания совместной парламентской коалиции его движения с правящей партией "Право и справедливость" (ПиС). Об этом он заявил в интервью радиостанции RMF24.

"Исключаю коалицию с ПиС, - сказал политик. - Те, кто за нас голосовали, хотят смены правительства, отстранения ПиС от власти".

По последним данным экзитполов, объединение "Третий путь" завоевало 13,5% голосов, что позволит получить 57 мандатов в 460-местном парламенте.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник. На данный момент подсчитано только 15% бюллетеней.

Лидеры ПиС и оппозиции уже выступили с заявлениями о том, что рассчитывают получить право сформировать правительство. Решение о том, кому предоставить это право, принимает президент после оглашения официальных итогов и переговоров.