МИД КНР не стал комментировать возможное участие Израиля в форуме "Пояса и пути"

Как подчеркнула представитель ведомства Мао Нин, Китай продолжает выступать за мирное урегулирование противоречий между Израилем и Палестиной

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел КНР не стало комментировать возможность участия представителей Израиля в международном форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 17-18 октября.

"Мы приглашаем все заинтересованные страны принять участие в форуме, подробности в отношении стран-участниц будут представлены в установленном порядке", - заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вопрос о возможном присутствии на форуме израильской делегации.

Представитель ведомства также подчеркнула, что Китай продолжает выступать за мирное урегулирование противоречий между Израилем и Палестиной, призывает к возобновлению переговоров и соблюдению интересов гражданского населения.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Форум пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.