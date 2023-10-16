Малайзия может направить миротворцев на Ближний Восток только после деэскалации

Премьер-министр страны Анвар Ибрагим также опроверг утверждения "некоторых групп, которые заявляют, что Малайзия отказалась отправить вооруженные силы" для помощи пострадавшим.

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Малайзийские миротворцы могут отправиться на Ближний Восток только при условии нормализации обстановки и деэскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

Оно отмечает, что Малайзия намерена направить в зону конфликта миротворческие и гуманитарные миссии только при условии "достижения консенсуса" между конфликтующими сторонами. При этом премьер также опроверг утверждения "некоторых групп, которые заявляют, что Малайзия отказалась отправить вооруженные силы" для помощи пострадавшим.

Одновременно газета Malay Mail информировала, что представители малайзийских вооруженных сил (MAF) опровергли сообщения о своем участии в палестино-израильском конфликте, появившиеся после публикации на платформе TikTok видеозаписи, на которой малайзийские военнослужащие якобы засняты на Ближнем Востоке. По информации издания, ВС обнаружили по результатам проверки, что видеозапись датируется 2022 годом, на ней запечатлен контингент MAF, приписанный к миссии Временных сил ООН в Ливане. Военные подчеркнули, что "MAF отрицает [достоверность] вирусного видео и может подтвердить, что оно совершенно не соответствует действительности".

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что около 15 тыс. человек в Малайзии вышли на митинг у центральной мечети Куала-Лумпура в поддержку Палестины. Толпа скандировала лозунг "Свободу Палестине". Некоторые активисты, протестуя против действий Израиля, сожгли его национальный флаг.

Как отмечает издание, Малайзия на протяжении многих лет поддерживает связи с палестинским движением ХАМАС. Многие участники движения живут и работают в стране. В 2020 году власти принимали высокопоставленных представителей организации.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.