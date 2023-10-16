Макрон проведет новое совещание по безопасности после нападения на школу

Темы встречи не уточняются

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает новое заседание совета по безопасности после нападения на школу в Аррасе. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Совещание запланировано на 12:00 по местному времени (13:00 мск). Его темы не уточняются. Во встрече примут участие премьер-министр Франции Элизабет Борн, а также представители шести министерств, начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Бюркар и представители разведслужб.

Ранее в администрации французского лидера сообщили, что Макрон потребовал от спецслужб проверить всех лиц из так называемого списка S, куда вносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. В частности, он поручил проверить, проводятся ли в отношении всех этих людей необходимые процедуры, включая подготовку к депортации при необходимости. Особое внимание он призвал уделить выходцам с Кавказа.

Требование связано с недавним убийством учителя литературы Доминика Бернара в школе коммуны Аррас на севере страны, которое совершил 20-летний уроженец Ингушетии, состоящий на учете спецслужб в рамках этого списка. До последнего времени он находился под наблюдением Главного управления внутренней безопасности.

В понедельник во всех школах республики запланированы мероприятия в память о погибшем педагоге. Занятия начнутся лишь в 10:00 по местному времени (11:00 мск), а в 14:00 (15:00 мск) запланированы церемонии с минутой молчания. Премьер-министр Элизабет Борн и министр образования Габриэль Атталь планируют лично принять участие в памятном мероприятии, которое пройдет в колледже коммуны Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивлин), где три года назад радикальный исламист убил преподавателя истории и географии Самюэля Пати.