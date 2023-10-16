МИД Китая назвал законным патрулирование ВМС НОАК вокруг острова Титу

Претензии со стороны Филиппин нарушают суверенитет КНР, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Патрулирование ВМС Народно-освободительной армии Китая территории вокруг острова Титу (архипелаг Спратли) законно и легитимно, а претензии со стороны Филиппин нарушают суверенитет КНР. Об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Остров Титу является территорией КНР. Филиппинская сторона незаконно оккупировала остров и серьезным образом нарушила суверенитет КНР. Навигация и патрулирование территории возле острова Титу китайскими военными кораблями являются законными и легитимными", - подчеркнула официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. Рифы Ирокез и Скарборо также располагаются в Южно-Китайском море. В спор о принадлежности этих территорий вовлечены Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Китай.

В спорных акваториях периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе корабль береговой охраны КНР применил водометы при маневрировании поблизости от филиппинских судов. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, несущих службу на корабле Sierra Madre возле отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.