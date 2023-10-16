Посол Израиля в Лондоне отказалась считать ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой

Ципи Хотовели также заявила, что Израиль не беспокоит ситуация с дефицитом воды и продовольствия в секторе Газа

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила, что не считает ситуацию с дефицитом воды в секторе Газа, вызванным блокадой анклава со стороны израильской армии, гуманитарной катастрофой.

"Нет никакого гуманитарного кризиса. Израиль отвечает за безопасность израильтян, [палестинское радикальное движение] ХАМАС - за безопасность палестинцев. Пришло время для ХАМАС заплатить [высокую] цену [за свои действия]", - сказала она в интервью телеканалу Sky News. Посол также заявила, что Израиль не беспокоит ситуация с дефицитом воды и продовольствия в секторе Газа.

"Что бы вы думали, если бы ваши дети были убиты на ваших глазах? Вы бы ожидали от вашего правительства думать о тех нацистах, совершающих эти преступления, и говорили бы, что сперва надо защитить врага, а потом своих детей?", - сказала Хотовели. Она также выступила с утверждением, что боевики ХАМАС препятствуют эвакуации населения из сектора Газа.