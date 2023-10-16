16 октября, 08:51

Ван И заявил, что Россия и Китай продолжат в 2024 году укреплять стратегическое доверие

Глава МИД КНР отметил, что в 2024 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Россия и КНР в 2024 году должны провести несколько памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины установления дипотношений с целью укрепления взаимного стратегического доверия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

"В следующем году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Наши страны должны запланировать памятные мероприятия, чтобы углубить взаимное стратегическое доверие, укрепить традиционную дружбу и продвинуть дальше дружеские отношения, передающиеся из поколения в поколение", - приводятся слова китайского министра на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

1 октября 1949 года Мао Цзэдун на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь провозгласил о создании Китайской Народной Республики. На следующий день СССР, правопреемницей которого является Россия, первым среди стран мира признал КНР.

Лавров 16 октября прибыл с визитом в Пекин, где состоится третий международный форум "Один пояс - один путь". В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. 

Теги:
РоссияКитайВан И
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация