AFP сообщило о возвращении Блинкена в Израиль

По сведениям агентства, госсекретарь США встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне, должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме.

Как пишет газета The Washington Post, в Иерусалиме Блинкен встретится и с президентом страны Ицхаком Герцогом. Затем госсекретарь США отправится в Тель-Авив, где пройдут его встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и лидером оппозиции и экс-премьером Яиром Лапидом. Госсекретарь намерен заявить о поддержке готовящегося наступления Израиля на сектор Газа, а также сообщить о результатах переговоров с лидерами арабских государств, где он побывал ранее - Иордании, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, пишет издание.