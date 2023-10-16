16 октября, 08:42,
обновлено 16 октября, 09:25
Палестино-израильский конфликт

AFP сообщило о возвращении Блинкена в Израиль

По сведениям агентства, госсекретарь США встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне, должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило агентство AFP.

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По его данным, встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме.

Как пишет газета The Washington Post, в Иерусалиме Блинкен встретится и с президентом страны Ицхаком Герцогом. Затем госсекретарь США отправится в Тель-Авив, где пройдут его встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и лидером оппозиции и экс-премьером Яиром Лапидом. Госсекретарь намерен заявить о поддержке готовящегося наступления Израиля на сектор Газа, а также сообщить о результатах переговоров с лидерами арабских государств, где он побывал ранее - Иордании, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, пишет издание. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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