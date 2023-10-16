В редакции WSJ были разногласия по поводу статьи о роли Ирана в атаке на Израиль

"Опытные журналисты" издания в Вашингтоне попросили отложить публикацию статьи, поскольку она могла повлечь за собой "опасную череду обвинений", сообщает портал Semafor

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) сомневались, стоит ли публиковать статью с утверждениями о причастности Ирана к подготовке нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По их данным, материал от 9 октября, в котором утверждалось, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль и одобрил ее проведение за несколько дней до нападения, написали корреспонденты The Wall Street Journal на Ближнем Востоке. Однако "опытные журналисты" издания в Вашингтоне попросили отложить публикацию статьи, поскольку она могла повлечь за собой "опасную череду обвинений". Как пишет портал, журналисты обратились в Белый дом за комментарием по поводу роли Тегерана в палестино-израильском конфликте, но реакция американских властей в итоговом тексте так и не появилась.

Представитель The Wall Street Journal в комментарии для Semafor опроверг информацию о том, что в редакции были разногласия по поводу статьи про Иран. "Мы верим в достоверность нашего материала", - добавил он.

Портал отмечает, что до сих пор только WSJ с уверенностью утверждала о причастности Ирана к нападению на Израиль. Однако ее материал, как указывает Semafor, уже стал инструментом политической борьбы, поскольку сенатор-республиканец Митч Макконнелл использовал ее для призывов к администрации США применить силу против Ирана.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер указал, что власти США продолжат изучать информацию о возможной роли Ирана или других стран в атаке ХАМАС, но сейчас прямых доказательств нет.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.