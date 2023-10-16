Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России

Он будет действовать 90 дней

БАНГКОК, 16 октября. /ТАСС/. Кабмин Таиланда продлил безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов, которая будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

"Зима в России длится с декабря по март, и погода в этот период очень холодная. Таким образом, у россиян может появиться желание выезжать за границу. Безвизового периода всего в один месяц может быть недостаточно. Поэтому я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше. Именно поэтому было одобрено продление срока пребывания в Таиланде для российских туристов", - приводит слова таиландского премьера телеканал Thai PBS. "Россияне обычно освобождаются от визовых требований при посещении Таиланда. Однако в этот раз срок пребывания продлен с 30 до 90 дней", - добавил министр туризма и спорта Судаван Вангсуппхакиткосон.

Тхависин заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе Третьего международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. По его словам, продление срока безвизового пребывания россиян в Таиланде является "дружественным жестом", который позволит провести продуктивные переговоры с российским лидером по другим вопросам.

Власти Таиланда ранее ввели новый порядок продления срока временного пребывания в королевстве для граждан России. С 27 сентября этого года россияне, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней. Стоимость услуги составляет 1,9 тыс. батов ($50).

С начала этого года Таиланд в общей сложности посетили более 20 млн иностранцев. Больше всего прибыли из соседней Малайзии - 3,3 млн, граждане этой страны традиционно посещают южные регионы королевства. На втором месте по объему турпотока оказался Китай (2,6 млн), на третьем - Южная Корея (1,2 млн), на четвертом - Индия (1,19 млн), на пятом - Россия (1,016 млн).

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.