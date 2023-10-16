16 октября, 09:14

Индия установит на погранпостах оборудование для обнаружения радиации

Эта мера будет принята для предотвращения незаконного оборота радиоактивных материалов и их использования при изготовлении ядерных устройств

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Специальное оборудование для обнаружения источников радиации будет установлено на восьми наземных пунктах пропуска на границе Индии с Пакистаном, Бангладеш, Мьянмой и Непалом. Об этом сообщает журнал India Today со ссылкой на источники.

По его информации, оборудование появится в пограничных пунктах Аттари (на границе с Пакистаном), Петраполе, Агартала, Дауки и Сутарканди (на границе с Бангладеш), Раксаул и Джогбани (граница с Непалом) и Морех (граница с Мьянмой).

Эта мера будет принята для предотвращения незаконного оборота радиоактивных материалов и их использования при изготовлении ядерных устройств, указывает издание. 

Теги:
БангладешИндияНепалПакистанМьянма
© Информационное агентство ТАСС
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