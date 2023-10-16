В центральной и южной частях Израиля прозвучали сирены ПВО

Они предупреждают жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в южных районах еврейского государства, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены звучали в районе Шфела (центральная часть Израиля - прим. ТАСС) и Западном Лахише (южная часть Израиля - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал Al Arabiya выступил с утверждением, что режим прекращения огня в южных районах сектора Газа вступит в силу в 09:00 по местному времени (совпадает с мск) в понедельник и продлится пять часов. Вместе с тем около 09:00 пресс-служба израильской армии после длившегося с позднего вечера 15 октября затишья дважды проинформировала о сиренах воздушной тревоги в районах на юге Израиля, прилегающих к сектору Газа. Вскоре информацию о введении режима прекращения огня опровергли и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и в ХАМАС.