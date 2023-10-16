16 октября, 09:08
Палестино-израильский конфликт

МИД Армении сообщил об отправке самолета в Израиль для эвакуации своих граждан

В ведомство подчеркнули, что при необходимости предпримут дополнительные шаги

ЕРЕВАН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Армении организовало специальный рейс в Израиль для эвакуации своих граждан. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

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"16 октября правительство Республики Армения организует специальный рейс из Тель-Авива в Ереван с целью поддержки добровольного переезда наших граждан и членов их семей в Республику Армения из соображений безопасности", - указано в заявлении ведомства.

Список эвакуируемых этим рейсом лиц, как уточнил МИД, составили на основании заявлений, поданных в посольство Армении в Израиле и МИД Республики Армения, а также с учетом порядка подачи заявлений, наличия детей и принципа сохранения целостности семьей.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что отслеживает ситуацию в том числе при помощи посольства Армении в Израиле и при необходимости предпримет дополнительные шаги. В МИД также сообщили, что "на данный момент нет информации о наличии среди жертв военных действий граждан Республики Армении и армян".

  

Теги:
АрменияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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