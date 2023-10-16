МИД Ирана заявил о необходимости привлечь США к ответственности за преступления Израиля

По словам официального представителя ведомства Насера Канани Чафи, "отправка флота в воды региона не имеет никакого иного смысла, кроме односторонней поддержки угнетателя"

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. США должны нести ответственность за поддержку Израиля, который совершает военные преступления в секторе Газа. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Американское правительство должно быть привлечено к ответственности за преступления сионистского режима [Израиля], правительство [США] всеми силами поддержало этот режим", - цитирует его агентство Fars. "Отправка флота в воды региона не имеет никакого иного смысла, кроме односторонней поддержки угнетателя. Любая сторона, которая поддерживает этот режим <...>, несет ту же международную ответственность и должна нести", - отметил Канани Чафи.

Представитель МИД Ирана заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются военным преступлением. "Этот режим отключает воду и ограничивает ввоз лекарств и медицинского оборудования [в сектор Газа], эти меры столкнутся с реакцией палестинского народа", - добавил он.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera он сообщил, что исламская республика через посредников предостерегла еврейское государство от дальнейших обстрелов палестинского анклава.