МО Британии: наземная операция в Газе приведет к гибели большого числа мирных жителей

К проведению этой операции готовится израильская армия

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Наземная операция в секторе Газа, к проведению которой готовится израильская армия, чревата гибелью большого числа мирных жителей. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью телеканалу Sky News.

"Израиль делает все возможное, чтобы разумно убедить гражданское население уехать [из сектора Газа]. Я уверен, что Израиль будет точен в выборе целей и будет располагать достоверными разведданными относительно целей. Но не стоит делать вид, что это не будет ужасно. Я боюсь, что мы увидим страшные моменты в ближайшие несколько дней. Понятно, что Израиль настроен на то, чтобы уничтожить [палестинское радикальное движение] ХАМАС, но они идут за противником, который целенаправленно прячется среди гражданского населения", - сказал Хиппи.

Говоря о ситуации с британскими заложниками в секторе Газа, замминистра обороны Великобритании заявил, что не обладает точной информацией об их числе. "Мы не можем подтвердить точное число, потому что, если быть честным, мы не знаем, кто из них остается в живых, а кто нет", - отметил Хиппи. Ранее Sky News сообщал, что в плену у ХАМАС могут находиться до 10 британцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.