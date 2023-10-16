Стратегический бомбардировщик США B-52H пролетит над пригородом Сеула

Планируется, что самолет совершит два пролета во время международной авиационной выставки

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, пролетит над местом проведения международной выставки вооружения ADEX-2023, которая пройдет с 17 по 22 октября на аэродроме в пригороде Сеула. Об этом говорится в пресс-релизе американского военного контингента на юге Корейского полуострова (USFK).

"Планируется, что самолет совершит два пролета во время международной авиационной выставки в рамках более широкого участия американской военной техники, которая будет представлена как экспонаты, задействована в пролетах", - заявили военные США. В пресс-релизе указывается, что в свете 70-летия альянса с Республикой Корея американская "поддержка мероприятия как никогда высока".

Помимо этого, в USFK официально подтвердили, что B-52H Stratofortress совершит посадку на территории Корейского полуострова во время выставки. Ранее южнокорейские СМИ отмечали, что этот бомбардировщик впервые приземлится на территории Республики Корея. Организаторы указали, что самолет на выставке не будет представлен на земле, но совершит пролет над местом ее проведения примерно во время церемонии открытия во вторник.

"Для нас большая честь и радость продемонстрировать нашу нерушимую приверженность союзу Республики Корея и США с помощью участия бомбардировщика и всей [остальной] американской техники и военнослужащих в выставке ADEX-2023", - сказала майор Рейчел Буитраго, которая занимает пост директора отдела связей с общественностью Седьмой воздушной армии США. По ее словам, приземление бомбардировщика - часть усилий США по поддержанию "мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове".

Американские вооруженные силы напомнили, что бомбардировщик B-52H способен нести ядерное и обычное вооружение высокой точности и может преодолеть в рамках боевой задачи расстояние более 8 800 миль (примерно 14 162 км) без дозаправки.

12 октября в южнокорейский город Пусан с визитом прибыл американский атомный авианосец Ronald Reagan. Его пребывание запланировано до 16 октября.