Глава МИД Китая заявил о необходимости мирного диалога Палестины и Израиля

Как уточнил Ван И, палестинский вопрос следует урегулировать на основе принципа "два государства для двух народов"

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают необходимым предотвратить усугубление гуманитарного бедствия в результате вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем. Глава МИД КНР Ван И заявил, что нужно восстановить палестино-израильский мирный диалог.

"Сейчас крайне необходимо остановить огонь, оказать содействие тому, чтобы обе стороны [Палестина и Израиль] вернулись за стол переговоров, - подчеркнул китайский дипломат на состоявшейся в Пекине встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. - Нужно создать канал для экстренной гуманитарной помощи, предотвратить разрастание гуманитарного бедствия".

Как уточнил Ван И, палестинский вопрос следует урегулировать на основе принципа "два государства для двух народов". Он добавил, что Китай считает недопустимыми любые меры, которые представляют угрозу для мирных жителей. Глава МИД КНР указал на необходимость создания дорожной карты, которая позволила бы защитить права палестинского народа.