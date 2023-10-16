16 октября, 11:01
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о захвате движением ХАМАС почти 200 заложников

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что 291 военнослужащий страны погиб

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС захватили в заложники не менее 199 человек, 291 военнослужащий Армии обороны Израиля погиб. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

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"Мы проинформировали семьи 199 заложников и 291 погибшего военнослужащего Армии обороны Израиля. Мы прилагаем все усилия, чтобы понять, где в Газе держат пленных. У нас уже есть информация такого рода, и мы не будем наносить удары в тех местах, где они могли бы навредить представителям нашего народа", - приводит его слова армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

"ХАМАС не позволяет жителям Газы бежать на юг сектора Газа. Я еще раз призываю мирных граждан Газы уходить на юг, - подчеркнул Хагари. - ХАМАС уже доказал свою жестокость в отношении к гражданам Израиля, а теперь он демонстрирует то же самое и в отношении жителей Газы и ее окрестностей".

15 октября Хагари сообщал, что в заложниках у ХАМАС находится 155 человек. 

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