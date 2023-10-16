16 октября, 09:20,
обновлено 16 октября, 09:50
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Байден может посетить Израиль 18 или 19 октября

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, в еврейском государстве идет активная подготовка к визиту американского лидера

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может посетить Израиль в среду или в четверг, утверждает 12-й канал израильского телевидения.

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По его данным, в еврейском государстве в настоящий момент идет активная подготовка к визиту американского лидера. Другие подробности пока не приводятся.

15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". О том, принял ли глава Белого дома приглашение главы израильского кабмина, официальной информации не приводится. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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