МИД Литвы и Латвии не ожидают нестабильности в Польше после выборов

Глава литовского ведомства Габриэлюс Ландсбергис отметил, что в стране полностью доверяют польской демократической системе

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Главы МИД Литвы и Латвии не видят причин возникновения политической нестабильности в Польше после состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Об этом на совместной пресс-конференции заявили министры иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и Кришьянис Кариньш, находящийся в Вильнюсе с визитом.

"Не считаю, что в Польше возможна какая-то политическая нестабильность", - сказал глава МИД Латвии.

Глава МИД Литвы поддержал точку зрения коллеги. "Мы полностью доверяем демократической системе Польши, которая успешно справилась со всеми вызовами во время выборов. Уверены. что она выдержит и те вызовы, которые могут возникнуть в ходе формирования правительства", - заявил он.

Ранее сообщалось, что правящая партия Польши "Право и справедливость" (ПиС) после подсчета 10,3% голосов избирателей на прошедших 15 октября парламентских выборах улучшила результат, получив 40,17%. Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) получила 26,55% голосов, объединение "Третий путь" - 13,66%. По результатам экзитполов в день выборов ПиС набирала 36,8%, ГК - 31,6%.

Поляки являются самым большим по численности национальным меньшинством Литвы. Они составляют 6,6% населения. Граждан Польши среди них относительно немного. Для голосования на парламентских выборах в посольстве Польши зарегистрировалось всего 335 человек.