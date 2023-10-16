На Тайване считают, что новейшие ракеты КНР DF-100 достигнут боевой готовности в 2023 году

По данным тайваньских военных аналитиков, DF-100 базируются на мобильных наземных пусковых установках и оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который позволяет им набирать высоту до 30 км и достигать скорости около 4,9 тыс. км/ч

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Новейшие модификации китайских стратегических крылатых ракет DF-100 ("Дунфэн-100", также известны как CJ-100) представляют значительную угрозу для Тайваня и достигнут полной боевой готовности до конца 2023 года. Как сообщила тайваньская газета "Тайбэй шибао", такие выводы содержатся в докладе оборонного ведомства Тайваня.

Документ был передан Законодательному юаню (высший законодательный орган Тайваня). В нем говорится, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет применять эти ракеты в случае конфликта в Тайваньском проливе для поддержки десантной и воздушной операций.

Технические характеристики

По данным тайваньских военных аналитиков, DF-100 базируются на мобильных наземных пусковых установках и оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем, который позволяет им набирать высоту до 30 км и достигать скорости в 4 Маха (около 4,9 тыс. км/ч). При этом ракеты могут использовать инфракрасную, инерциальную или спутниковую системы наведения.

Как отмечает газета, точная дальность DF-100 остается неизвестной, однако считается, что она превосходит показатели CJ-10, радиус которых достигает 2 тыс. км. Некоторые эксперты допускают, что дальность DF-100 может превышать 3 тыс. км. В докладе тайваньского оборонного ведомства указывается, что такие характеристики делают эти крылатые ракеты серьезной угрозой для острова, они могут использоваться для ограничения доступа к Тайваню и прилегающей к нему акватории ВМС союзников острова.

Издание пишет, что DF-100 стоят на вооружении 656-й бригады Ракетных войск НОАК, дислоцированной в восточной прибрежной провинции Шаньдун. Такое расположение ракет, исходя из дальности в 2 тыс. км, создает угрозу для Тайваня, Южной Кореи, Японии и северных районов Филиппин.

В то же время в докладе указывается, что стоящие на вооружении Тайваня американские ЗРК PAC-3 Patriot и системы ПРО THAAD Республики Корея, дислоцированные в Сонджу на севере южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, способны перехватывать DF-100.

Стратегические крылатые ракеты DF-100 были впервые продемонстрированы широкой публике 1 октября 2019 года на военном параде НОАК в честь 70-летия образования КНР, который проходил на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.