Подразделения ВС Белоруссии совершат марши по дорогам приграничных областей

Речь идет о Гродненской, Брестской и Витебской областях

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Подразделения механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии в рамках проверки совершат марши по дорогам в четырех областях страны, в том числе трех приграничных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В рамках проверки боевой готовности, проводимой по поручению главнокомандующего вооруженными силами, очередные подразделения механизированных соединений приступили к выполнению учебно-боевых задач. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. <...> В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей", - говорится в сообщении.

Брестская область Белоруссии граничит с Польшей и Украиной, Гродненская - с Польшей и Литвой, Витебская - с Латвией, Литвой и Россией.

Начавшаяся 3 октября проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии проводится по поручению президента страны Александра Лукашенко под общим руководством государственного секретариата Совета безопасности республики. Проверка носит комплексный характер и призвана определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Ранее в ходе проверочных мероприятий экипажи штурмовой авиации и вертолетчики ВВС Белоруссии отработали нанесение ударов и авиационное прикрытие колонн.