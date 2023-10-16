WP: наземная операция Израиля против ХАМАС станет "кровавой баней" для обеих сторон

В частности, опрошенные изданием военные эксперты из стран Ближнего Востока полагают, что широкомасштабное наступление Израиля на густонаселенные районы сектора Газа может "длиться неделями" и привести к гибели "тысяч людей и разрушению целых городских кварталов"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Анонсированная Израилем наземная операция против боевиков движения ХАМАС в секторе Газа может привести к огромным потерям с обеих сторон и рискует вовлечь в конфликт другие страны. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

"Я считаю, что они (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) стремительно ворвутся туда (в сектор Газа - прим. ТАСС), это будет кровавая баня", - приводит издание слова бывшего начальника Центрального командования армии США генерала в отставке Кеннета Маккензи. Он также предположил, что "насилие будет продолжаться гораздо дольше недавней атаки ХАМАС", а войска Израиля "увязнут в суматохе уличных боев".

По оценкам американского полковника в отставке и военного эксперта корпорации RAND Джана Джентила, наступление израильской армии "приобретет гораздо больший размах" по сравнению с предыдущими операциями. Однако, несмотря на превосходство вооруженных сил Израиля над ХАМАС в численности войск и уровне развития военной техники, боевики палестинского движения "хорошо подготовились" к встрече с противником в условиях городского ландшафта, заявил газете бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой.

Военные эксперты из стран Ближнего Востока, опрошенные изданием, также полагают, что широкомасштабное наступление Израиля на густонаселенные районы сектора Газа может "длиться неделями", привести к гибели "тысяч людей и разрушению целых городских кварталов".

Посол Израиля в США Майкл Герцог в понедельник в эфире телеканала CNN подтвердил, что Израиль "готовит наземную операцию". Ранее газета The New York Times сообщила, что наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в прошедшие выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха. Еврейское государство планирует направить десятки тысяч военнослужащих на захват города Газа и свержение нынешних властей палестинского анклава. Крупнейшая наземная операция Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года может на месяцы ввергнуть страну в "кровопролитные городские бои" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", указывало издание.