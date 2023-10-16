На западе Германии сорвали и сожгли флаг Израиля перед административным зданием

По данным полиции, это пока единственный инцидент в регионе

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестные сорвали и сожгли израильский флаг перед административным зданием в городе Ахен на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Aachener Zeitung.

По ее информации, работающие в здании сотрудники обнаружили сожженный флаг около 07:00 утра по местному времени, о чем сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники местной полиции подтвердили газете, что служба государственной безопасности ФРГ инициировала расследование в связи с инцидентом. По данным полиции, это пока единственный подобный инцидент в регионе.

Ранее агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщило об инциденте с палестинскими флагами в центре города Саарбрюккен на западе ФРГ. Там неизвестные в воскресенье вечером нарисовали палестинский флаг на мемориальном камне, посвященном жертвам нацизма. Как сообщили в местной полиции, в этой связи проводится расследование. Кроме того, на одной из остановок города были нарисованы два палестинских флага, инцидент также расследуется.

Газета Tagesspiegel сообщала 13 октября, что сенатор Берлина по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш на фоне эскалации палестино-израильского конфликта запретила ношение арафатки (головного убора палестинцев) и использование других палестинских символов в школах германской столицы. Наклейки с надписями типа "свободная Палестина" или карта Израиля в цветах Палестины, а также восклицания "свободная Палестина" теперь также запрещены во избежание конфликтов. Помимо этого, издание информировало об отмене занятий в ряде еврейских школ Берлина после того, как боевики палестинского движения ХАМАС призвали нападать на евреев.