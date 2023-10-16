Источник сообщил, что Фидан обсудил с Лавровым палестино-израильский конфликт

По его словам, стороны, в частности, обсудили ситуацию в Израиле и Палестине, израильские атаки на Газу

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Министр Фидан обсудил с главой МИД России Лавровым ситуацию в Израиле и Палестине, израильские атаки на Газу", - сказал источник, не приведя деталей.

Глава МИД Турции в конце минувшей недели посетил с визитом Каир, где обсудил ситуацию в районе палестино-израильского конфликта с руководством Египта. Тогда же в Египет были начаты поставки гуманитарной помощи из Турции для Палестины.

Фидан в рамках усилий по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной провел порядка 20 телефонных разговоров со своими коллегами из разных стран, отмечает телеканал TRT Haber.