В секторе Газа опровергли сообщения о восстановлении водоснабжения из Израиля

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац ранее сообщил, что возобновление водоснабжения на юге сектора Газа было согласовано между премьером его страны Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Водоснабжение сектора Газа из Израиля по-прежнему не восстановлено. Об этом сообщил глава Управления водоснабжения прибрежных муниципалитетов анклава Мунзер Шублак.

"Я решительно опровергаю новости о снабжении сектора Газа водой, это ложь", - сказал он телеканалу CNN.

15 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что возобновление водоснабжения на юге сектора Газа было согласовано между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом. О том, что подача воды началась, также говорил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

В свою очередь генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини заявил, что возглавляемая им организация больше не может оказывать гуманитарную помощь в секторе Газа, поскольку на его территории заканчивается вода и не хватает электроэнергии. По словам комиссара, в секторе Газа вскоре также закончатся продовольствие и лекарства.