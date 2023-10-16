Премьер Палестины призвал остановить истребление людей и "этническую чистку" в Газе

Мухаммед Штайе подчеркнул, что палестинский народ "не сдастся"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал остановить "массовое истребление" палестинцев и "этническую чистку" в секторе Газа.

"Необходимо прекратить массовое истребление и этническую чистку, которые продолжаются в отношении палестинцев [Газы] вот уже 10-й день в условиях блокады, отсутствия воды и электричества", - приводятся слова Штайе в сообщении, размещенном на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем премьер подчеркнул, что палестинский народ "не сдастся".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН". В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.