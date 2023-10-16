В Израиле заявили об уничтожении многих террористов ХАМАС в Газе за несколько часов

Информации о точном числе и личностях убитых сторонников ХАМАС не приводится

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля за последние часы уничтожила террористов ХАМАС и несколько десятков военных объектов в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. За последние часы было уничтожено несколько десятков оперативных штабов и огневых точек террористической организации ХАМАС, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военных. - Кроме того, самолеты ВВС Армии обороны Израиля уничтожили многих террористов ХАМАС, которые находились на территории одной из военных баз в Газе". Информации о точном числе и личностях убитых сторонников ХАМАС не приводится.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации шести высокопоставленных чиновников ХАМАС: командиров рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади и Билала Аль-Кадра, члена политбюро ХАМАС Закарии Абу Маамара, командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатазза Ида, министра экономики ХАМАС в секторе Газа Джавада Абу Шамалы, а также руководителя воздушной системой ХАМАС в Газе Мурада Абу Мурада.