Южная Корея начала масштабные полевые учения "Хогук"

Они должны продлиться до 22 ноября

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея начали полевые маневры "Хогук" с участием армии, военно-воздушных сил, военно-морских сил и корпуса морской пехоты. Это подтвердили корреспонденту ТАСС в Министерстве национальной обороны Республики Корея.

Учения должны продлиться до 22 ноября. Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея ранее объявил, что цель учений - поддержание боеготовности и улучшение взаимодействия в рамках общевойсковых операций. Полевые маневры в дневное и ночное время суток проверят и повысят подготовку солдат и техники к реальному бою, указали в комитете.

Маневры также учитывают "ядерную, ракетную угрозу" со стороны КНДР и ее беспилотники. К южнокорейским коллегам, как ожидается, присоединятся американские военные, что позволит улучшить взаимодействие между ними, добавили в комитете 13 октября.

Учения "Хогук" впервые прошли в 1996 году, они проводятся во второй половине года. Во время маневров в 2022 году КНДР ответила артиллерийским обстрелом морских буферных зон на границе и запуском баллистических ракет в сторону Японского моря, указывает Yonhap.

12 октября американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган" прибыла в город Пусан. Американский военный контингент в Республике Корея (USFK) 16 октября сообщил, что бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, впервые совершит посадку на территории Корейского полуострова.