16 октября, 10:46
Палестино-израильский конфликт

Главы МИД стран Персидского залива проведут 17 октября встречу по ситуации в Газе

Также запланировано заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД

ДУБАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут во вторник, 17 октября, внеочередное заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств для рассмотрения ситуации в секторе Газа в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил секретариат региональной организации.

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"Его превосходительство Джассим Мухаммед аль-Будайви, генеральный секретарь ССАГПЗ, объявил о проведении завтра, во вторник, 17 октября 2023 года, в городе Маскат <...> 43-й внеочередной сессии Совета министров ССАГПЗ, посвященной развитию ситуации в секторе Газа", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте секретариата организации.

Аль-Будайви уточнил, что встреча организована по запросу Омана, который в настоящее время председательствует в ССАГПЗ. На внеочередном заседании главы МИД государств - членов организации проведут консультации по поводу обстановки в секторе Газа и действий Израиля.

На среду в городе Джидда запланировано заседание исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИД. Центральной темой на встрече будет ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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