В Ашдоде на юге Израиля объявили воздушную тревогу

Боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении очередных ударов по городу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в израильском городе Ашдод, который находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.

Боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении очередных ударов по городам Ашдод и Беэр-Шева.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, обстрел ведется "в ответ на нападения [Израиля] на мирных палестинцев".

Сирены воздушной тревоги вслед за Ашдодом прозвучали в центральных районах пустыни Негев на юге Израиля.