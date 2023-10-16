16 октября, 10:43
Палестино-израильский конфликт

В Израиле назвали одной из главных целей операции в Газе свержение ХАМАС

В стране утвердили документ с перечнем основных целей военной операции в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Израиля утвердили документ с перечнем основных целей военной операции страны в секторе Газа. Как сообщает радиостанция Kan, в число первоочередных задач вошло полное отстранение радикальной группировки ХАМАС от власти в палестинском анклаве.

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По информации Kan, этот документ был утвержден чрезвычайным национальным правительством Израиля, сформированным на минувшей неделе в условиях военного положения. В нем указан перечень из четырех главных задач, стоящих сейчас перед Израилем, и на первом месте значится "свержение правления ХАМАС и уничтожение его военного потенциала" в секторе Газа.

Тремя другими приоритетными задачами в этом документе названы устранение угрозы терроризма со стороны Газы для Израиля, максимальные усилия для решения проблемы с захваченными ХАМАС заложниками, а также защита границ Израиля и его граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения. 

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