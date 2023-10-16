Латвия закрыла два КПП на границе с Россией

Пограничники из Виентули и Педедзе будут направлены на другие КПП

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Власти Латвии закрыли два контрольно-пропускных пункта в Виентули и Педедзе на границе с Россией. Об этом сообщил Латвийскому радио министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

"Закрытие пограничных переходов прошло спокойно", - сказал он.

Решение о прекращении пропуска через эти КПП было принято латвийским правительством 12 октября. На дорогах, через которые шел пропуск транспортных средств, установлены преграждающие проезд бетонные блоки. Как отметил глава МВД, пограничники из Виентули и Педедзе будут направлены на другие КПП.

Переходы на латвийско-российской границе в Гребнево и Терехово продолжают работу.