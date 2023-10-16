16 октября, 10:49,
обновлено 16 октября, 11:04

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Суд установил нарушение президентом республики конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Грузии удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили конституции из-за ее зарубежных визитов без разрешения правительства. Решение суда в прямом эфире зачитал глава КС Мераб Турава.

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"Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии", - сказал Турава. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
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