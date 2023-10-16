В Германии выразили надежду на партнерские отношения с Польшей

Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер добавил, что от парламентских выборов в Варшаве отношения двух стран не будут зависеть

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ надеется на партнерские и дружеские отношения с Польшей, независимо от исхода прошедших там парламентских выборов. Об этом заявил на брифинге журналистам представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Независимо от того, каким будет исход этих выборов, мы желаем партнерских и дружеских отношений с Польшей на двустороннем уровне, а также хорошего сотрудничества в ЕС", - сказал он. Бюхнер отметил, что пока власти ФРГ не могут комментировать итоги голосования, поскольку официально результаты ожидаются только 17 октября.

Очередные парламентские выборы состоялись в Польше 15 октября. Первое место занимает правящая в республике уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС). Согласно данным уточненного экзитпола, она набрала 36,6% голосов (198 мандатов), что на 0,2% меньше первых неофициальных итогов. Этого результата недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Потенциальный партнер ПиС по коалиции - националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" - получает 6,4% (14 мандатов), что не изменит ситуацию.

Крупнейшая оппозиционная Гражданская коалиция Дональда Туска получает, согласно новым данным, 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение "Третий путь" завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), "Левые" сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия Польши планирует подвести во вторник.