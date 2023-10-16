Глава Египта потребовал отказаться от коллективного наказания палестинцев

Абдель-Фаттах ас-Сиси указал на "необходимость снижения уровня эскалации напряженности конфликта в Газе"

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси настаивает на отказе израильских властей от практики коллективного наказания жителей сектора Газа. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая посещает Каир.

Глава Египта указал на "необходимость снижения уровня эскалации напряженности конфликта в Газе и отказа [израильских властей] от политики коллективного наказания гражданского населения сектора, которая проявляется в блокаде анклава, отсутствии обеспечения продовольствием и насильственном перемещении палестинцев", говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси по итогам переговоров президента с главой французского МИД.