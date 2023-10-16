Шольц выступил за скорейшее вступление стран Западных Балкан в Евросоюз

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также непризнанном Косове

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорейшее вступление в Евросоюз государств Западных Балкан - Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также непризнанного Косова. Об этом он заявил в Тиране по прибытии на IX саммит Берлинского процесса, в котором принимают участие лидеры ЕС и стран региона.

"Мне совершенно ясно, что спустя 20 лет после того, как было одобрено вступление этих стран, нужно быстро добиться того, чтобы это случилось", - приводит его слова агентство DPA.

Берлинский процесс - механизм поддержки европейской интеграции государств Западных Балкан - был инициирован в 2014 году Ангелой Меркель, занимавшей в то время пост канцлера ФРГ.