Южная Корея и США пригрозили КНДР последствиями за дестабилизирующие действия

Стороны обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Специальный представитель Республики Корея по делам мира и безопасности Корейского полуострова Ким Гон и его американский коллега Сон Ким заявили, что КНДР понесет ответственность "за незаконные действия, подрывающие мир и стабильность" в регионе и в мире.

"Стороны обменялись оценками тяжелой ситуации на Корейском полуострове, в том числе обсудили обнародованные на прошлой неделе новые доказательства военного сотрудничества России и Северной Кореи. Они повторили, что незаконная деятельность Северной Кореи, подрывающая мир и стабильность на Корейском полуострове и на планете, будет иметь ясные последствия", - сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Ким Гон и Сон Ким встретились в Джакарте. Также стороны подчеркнули, что военное сотрудничество с КНДР противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Они договорились укрепить координацию при обмене информацией и "ответных действиях".

Представители двух стран повторили, что международное сообщество никогда не признает статус ядерной державы за КНДР и согласились продолжить усилия, направленные на денуклеаризацию народной республики. По их словам, следует строго выполнять санкции против Пхеньяна, чтобы ограничить финансирование ядерной программы, которое осуществляется посредством "незаконной деятельности" в киберсфере, отправки рабочих за рубеж. Сеул и Вашингтон условились, что будут решительно реагировать на "новые провокации" КНДР, включая запуск разведывательного спутника.

Ранее в Пхеньяне сообщали о намерении провести очередной запуск в октябре. 13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР якобы направили более 1 тыс. контейнеров с "военной техникой и боеприпасами" российским вооруженным силам для применения в СВО на Украине.