Дания переводит фрегат из Атлантики в Средиземное море

Министерство обороны страны назвало целью такого решения обеспечение необходимого уровня готовности к эвакуационным мероприятиям на случай, если израильско-палестинский конфликт будет разрастаться

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Дании приняло решение о переводе фрегата ВМС Дании Niels Juel из состава Первой постоянной военно-морской группы НАТО в Северной Атлантике в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО в восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Цель решения - обеспечение необходимого уровня готовности к эвакуационным мероприятиям на случай, если израильско-палестинский конфликт будет разрастаться. Речь идет о разумной предусмотрительности, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

"Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке является в настоящее время непредсказуемой. Поэтому правительство решило перебросить фрегат Niels Juel в восточную часть Средиземного моря. Если ближневосточная ситуация ухудшится и возникнет потребность в дальнейших эвакуационных мероприятиях, мы будем уже ближе и сможет отреагировать более оперативно", - заявил по этому поводу министр обороны Дании Труельс Лунд Поульсен.