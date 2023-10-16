16 октября, 11:11,
обновлено 16 октября, 11:20

Парламент Грузии проголосует по вопросу импичмента президента в течение недели

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии в течение текущей недели проголосует по вопросу импичмента президента республики Саломе Зурабишвили. Об этом заявил спикер грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании Бюро парламента.

"У парламента есть две недели, чтобы рассмотреть и проголосовать по этому вопросу [импичмента президента]. Ввиду того, что текущая неделя у нас сессионная, а следующая нет, будет правильным, если мы в течение текущей недели рассмотрим этот вопрос и проголосуем по нему", - сказал Папуашвили. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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