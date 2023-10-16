В Греции заявили о согласии на переговоры Албании с ЕС при решении проблемы мэра Химары

По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, "Фреди Белерис имеет право принести присягу в качестве мэра Химары, даже находясь в тюрьме"

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Греция поддерживает перспективу вхождения Албании в ЕС, но согласится на ее переговорный процесс с Евросоюзом только при решении проблемы находящегося в тюрьме этнического грека Фреди Белериса. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис телеканалу ERT1 по прибытии в Тирану на саммит с участием ряда лидеров стран ЕС и Западных Балкан.

Белериса 14 мая избрали мэром албанского города Химара, одного из центров проживания греческого национального меньшинства. "Греция твердо и непоколебимо поддерживает перспективу вступления Западных Балкан в ЕС, - сказал премьер. - Мы являемся убежденными сторонниками необходимости вхождения стран Западных Балкан в европейскую семью. Мы признаем, что это трудный путь, требующий от стран существенного приспособления к европейскому законодательству. Единственным принципом, которого Греция непоколебимо придерживается, является уважение к верховенству закона, уважение, которое должно проявляться во всех аспектах функционирования организованного государства".

По словам Мицотакиса, к сожалению, в последние месяцы в этом вопросе Албания сделала значительные шаги назад. "Я имею в виду дело избранного мэра Химары Фреди Белериса, который находится под стражей в течение пяти месяцев. Я хочу подчеркнуть свое уважение к независимости судебных властей Албании, но Фреди Белерис имеет право принести присягу в качестве мэра Химары, даже находясь в тюрьме. Это неотъемлемое право, вытекающее из конституционного строя Албании. Это право, полностью совместимое с европейскими нормами правового государства. Важно, чтобы он принес присягу для того, чтобы устранить эту значительную тень, которая, несомненно, брошена на греко-албанские отношения", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что "решение этого вопроса является необходимым условием для того, чтобы Греция сделала следующий шаг и дала согласие на начало процесса переговоров Албании и ЕС". "Я надеюсь и желаю, чтобы эта проблема была решена в духе сотрудничества и доброй воли, не влияя на отношения между двумя государствами", - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов, Мицотакис сообщил, что постарается обсудить этот вопрос с премьером Албании Эди Рамой, и надеется, что им удастся его урегулировать.