Избирком Польши подсчитал 50% бюллетеней

По данным избирательной комиссии, правящая партия Польши "Право и справедливость" занимает первое место с результатом 38,22%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия Польши подсчитала более половины голосов избирателей после прошедших в стране 15 октября парламентских выборов.

Согласно опубликованным на официальном сайте избиркома данным, правящая партия Польши "Право и справедливость" занимает первое место с результатом 38,22%.

Крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" завоевало 27,93% голосов, объединение "Третий путь" - 14,37%. "Левые" - 8,25%. Совокупный результат этих трех оппозиционных партий позволит им получить большинство в Сейме и претендовать на формирование правительства.

Также в парламент проходит националистическая партия "Конфедерация" с 7,33% голосов.