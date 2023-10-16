В США заявили, что поддерживают ежедневный контакт с Израилем

В Белом доме отметили важность защиты гражданского населения в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США ежедневно поддерживают контакт с Израилем, подчеркивают важность защиты гражданского населения в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очевидно находимся в контакте с нашими израильскими партнерами каждый день <...>. Мы продолжаем подчеркивать, что очень важно защищать мирное население сектора Газа", - сказал он в эфире телекомпании ABC. Кирби также добавил, что Израиль "обладает правом наносить удары по инфраструктуре и лидерам ХАМАС", однако плотная застройка сектора делает эту задачу "крайне сложной".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы считают эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены около 10,9 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.