Представитель турецкой партии призвал Анкару закрыть базы США и выйти из НАТО

Озгюр Бурсалы считает, что это нужно сделать в знак протеста против поддержки администрацией США Израиля в конфликте с Палестиной

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь партии "Ватан" Озгюр Бурсалы призвал власти Турции закрыть расположенные на территории республики военные базы США, а Анкару выйти из блока НАТО в знак протеста против поддержки администрацией США Израиля в конфликте с Палестиной.

"Необходимо передать базу ПВО Кюреджик и авиабазу Инджирлик под полный контроль вооруженных сил Турции, запретить их использование США и НАТО, отправить американских военных в их страну, не ратифицировать заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс, а Турции выйти из этого блока", - приводит высказывания политика газета Aydınlık.

Партия "Родина", не представленная в парламенте Турции, ранее неоднократно выступала с призывом о выходе Анкары из НАТО, она также предлагала отозвать запрос на закупку у США истребителей F-16.

О необходимости закрытия в Турции американских баз ранее заявлял лидер Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан. Он также предлагал немедленно расторгнуть межправительственные соглашения с американскими компаниями, отозвать турецкого посла в Израиле и выслать из Анкары главу дипломатической израильской миссии в Турции.